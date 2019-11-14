Скачать
Четверг, 14.11.2019
"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском
"Северный поток-2" и 21-й саммит Украина - ЕС: Зеленский пообщался с Туском
Польша и Украина работают над углублением армейского сотрудничества
Польша и Украина работают над углублением армейского сотрудничества
Тьерри Анри возглавил канадский клуб
Тьерри Анри возглавил канадский клуб
СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве
СМИ: Армена Джигарханяна срочно госпитализировали в Москве

Пристайко: Украина является разменной монетой

Пристайко: Украина является разменной монетой
16:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Вадим Пристайко призвал коллег из США не использовать Украину в качестве разменной монеты.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские власти в отношениях с Соединенными Штатами Америки просят не использовать Украину как разменную монету.

Об этом Пристайко сказал в интервью BBC Украина.

"Вы помните, как часто нас обвиняли в том, что Украина пыталась играть роль (влиять на президентские выборы в США) раньше, когда были выборы президента. Я не думаю, что мы играли какую-то роль, но некоторые ошибки, которые были сделаны, позволили использовать нас как некий объект в этих скандалах", - заявил Пристайко.

В этой связи министр сказал, что "позиция МИД была в том, что залогом нашей безопасности являются отношения с США, которые являются нашим крупнейшим партнером в сфере безопасности и политики, в том, чтобы мы имели поддержку обеих партий (Республиканской и Демократической - ред)".

Украина может выйти из минских договоренностей

"Наша позиция, которую мы докладываем всем президентам, сколько бы у нас их не было, - что нужно использовать возможности по обе стороны прохода в Конгрессе. И худшее, что мы можем сделать, - это стать разменной монетой", - добавил Пристайко.

"К большому сожалению, мы являемся такой монетой сейчас, и мы стараемся как министерство выкарабкаться из этого. Вы правильно отметили - это наш план, который мы пытаемся реализовать. Мы просим каждый раз не использовать нас как разменную монету. И это неоднократно говорил президент Зеленский. Он говорил: мы будем расследовать все случаи. Есть вопросы - есть каналы официальные, прокуроры, пусть связываются, это подписано в наших соглашениях о взаимной правовой помощи", - подчеркнул он.

Отдельно он заявил, что Украина не влияла на президентские выборы в США в 2016 году.

В США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Байдена.

Военная помощь для Украины: Пристайко опроверг информацию о давлении со стороны США

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, МИД Украины, Дональд Трамп, Вадим Пристайко, Военная помощь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
02 Лукашенко обратился к РФ: Не надо вякать, что белорусы - гиря на ногах
03 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
05 Министр обороны заговорил об отмене срочной службы в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
Госбюджет-2020 уже принят: основные цифры
Зеленский осуществит официальный визит в Австрию
Зеленский осуществит официальный визит в Австрию
Трамп пообещал сегодня обнародовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
Трамп пообещал обнародовать еще один разговор с Зеленским
Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple в Лос-Анджелесе (Фото)
Monatik покоряет новые вершины: певца пригласили в офис Apple Music
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь