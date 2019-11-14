Пристайко: Украина является разменной монетой

Новости Украины:Вадим Пристайко призвал коллег из США не использовать Украину в качестве разменной монеты.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что украинские власти в отношениях с Соединенными Штатами Америки просят не использовать Украину как разменную монету.

Об этом Пристайко сказал в интервью BBC Украина.

"Вы помните, как часто нас обвиняли в том, что Украина пыталась играть роль (влиять на президентские выборы в США) раньше, когда были выборы президента. Я не думаю, что мы играли какую-то роль, но некоторые ошибки, которые были сделаны, позволили использовать нас как некий объект в этих скандалах", - заявил Пристайко.

В этой связи министр сказал, что "позиция МИД была в том, что залогом нашей безопасности являются отношения с США, которые являются нашим крупнейшим партнером в сфере безопасности и политики, в том, чтобы мы имели поддержку обеих партий (Республиканской и Демократической - ред)".

"Наша позиция, которую мы докладываем всем президентам, сколько бы у нас их не было, - что нужно использовать возможности по обе стороны прохода в Конгрессе. И худшее, что мы можем сделать, - это стать разменной монетой", - добавил Пристайко.

"К большому сожалению, мы являемся такой монетой сейчас, и мы стараемся как министерство выкарабкаться из этого. Вы правильно отметили - это наш план, который мы пытаемся реализовать. Мы просим каждый раз не использовать нас как разменную монету. И это неоднократно говорил президент Зеленский. Он говорил: мы будем расследовать все случаи. Есть вопросы - есть каналы официальные, прокуроры, пусть связываются, это подписано в наших соглашениях о взаимной правовой помощи", - подчеркнул он.

Отдельно он заявил, что Украина не влияла на президентские выборы в США в 2016 году.

В США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс инициирует процедуру импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении сына Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.