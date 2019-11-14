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В МИД "скучают" по временам сотрудничества с Нуланд

В МИД "скучают" по временам сотрудничества с Нуланд
18:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:По словам Пристайко, когда у человека есть аппарат работающий на него - это самое эффективное взаимодействие.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко хотел бы вернуться к тому формату взаимодействия, который существовал во времена бывшего помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Об этом министр рассказал в интервью BBС.

Вадим Пристайко рассказал, что даже после отмены должности спецпредставителя Госдепартамента по Украине, Государственный департамент и Совет национальной безопасности продолжают работать на украинско-американские отношения безотносительно к тому, был ли господин Волкер на этой должности или его не было.

Также министр вспомнил, что раньше на этом посту была Виктория Нуланд, которая одновременно занимала официальную позицию в Госдепартаменте и отвечала за этот регион.

Пристайко: Украина является разменной монетой

"Я не думаю, что президенты между собой по телефону договариваются о каждом шаге. Именно поэтому был выбран такой сотрудник, который непосредственно был наделен полномочиями, как Курт Волкер. Сейчас его нет, я с вами согласен. Я бы хотел, чтобы такой человек был назначен. Но все же я думаю, надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у нее за спиной стояла вся мощь Государственного департамента", - сказал Вадим Пристайко.

 Именно такой формат взаимодействия Вадим Пристайко назвал наиболее эффективным - когда у человека есть аппарат, который работает на него. Это позволяет видеть весь спектр отношений со США.

"Я бы хотел, чтобы был такой человек, который постоянно работал с Украиной и помогал нам на этом треке минских и нормандских форматов", - добавил Вадим Пристайко.

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США, МИД, Виктория Нуланд, Вадим Пристайко.
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