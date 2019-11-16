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Министр культуры поблагодарил Японию за поддержку украинского спорта

Министр культуры поблагодарил Японию за поддержку украинского спорта
22:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский поблагодарил правительство Японии за поддержку спорта в Украине.

Олимпийские и Паралимпийские игры, которые состоятся в Токио следующим летом, станут возможностью показать Украину японцам.

Об этом в пятницу заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский во время приема, посвященного Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года в Токио, который проходил в резиденции Посла Японии в Украине Такаши Кураи.

"Это прекрасная возможность больше и больше друг о друге узнавать. Для нас большая честь приехать в Японию в следующем году. Для нас большая честь болеть за медали. Для нас большая честь увидеть Японию и показать нашу страну Японии", - отметил Бородянский.

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По словам министра, во время спортивных игр в следующем году обе страны откроют друг друга для себя заново, несмотря на большое расстояние между ними.

Бородянский выразил благодарность за помощь, которую правительство Японии предоставляет Украине, в том числе и на развитие гимнастики.

В свою очередь, посол Кураи выразил надежду, что Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 году будут содействовать укреплению двусторонних отношений.

"Я хочу, чтобы игры стали событием, которое укрепит отношения между гражданами Японии и Украины", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, правительство Японии предоставило Украине безвозмездную финансовую помощь на сумму 74 470 долларов в рамках Программы поддержки культурных проектов "КУСАНОНЕ" для Украинской федерации гимнастики.

Главные спортивные соревнования четырехлетия - XXXII летние Олимпийские игры - состоятся в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры стартуют 25 августа.

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Олимпийские игры, Япония, Владимир Бородянский, Такаши Кураи.
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