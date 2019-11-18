Выборы на Донбассе: переселенцы смогут голосовать дистанционно

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предлагает применить электронное или дистанционное голосование на возможных выборах на Донбассе. По его словам, чем больше идут разговоры о выборах, тем дольше они затягиваются. Но, рано или поздно выборы состоятся, то возникнет вопрос с участием переселенцев, которые покинули зону боевых действий, а это - 2 миллиона человек.
"Как взять, чисто логистически, два миллиона человек и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", — заявил он.
Министр также подчеркнул, что вопросом проведения выборов на Донбассе должен заниматься ЦИК, который должен найти компромиссное решение и провести оптимально прозрачные выборы. В итоге, ОБСЕ должен будет заключить свою оценку этим выборам.