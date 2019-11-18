Выборы на Донбассе: переселенцы смогут голосовать дистанционно

Новости Украины:Пристайко не исключает дистанционного голосования для переселенцев на выборах на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предлагает применить электронное или дистанционное голосование на возможных выборах на Донбассе. По его словам, чем больше идут разговоры о выборах, тем дольше они затягиваются. Но, рано или поздно выборы состоятся, то возникнет вопрос с участием переселенцев, которые покинули зону боевых действий, а это - 2 миллиона человек.

"Как взять, чисто логистически, два миллиона человек и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", — заявил он.

Министр также подчеркнул, что вопросом проведения выборов на Донбассе должен заниматься ЦИК, который должен найти компромиссное решение и провести оптимально прозрачные выборы. В итоге, ОБСЕ должен будет заключить свою оценку этим выборам.