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Понедельник, 18.11.2019
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Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса

Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
20:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Маас отменил поездку на Донбасс из-за сильного тумана.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий и сразу вылетит в Киев.

Об этом в понедельник сообщает DW со ссылкой на немецкий МИД.

"Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов", - говорится в сообщении.

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В немецком МИДе отметили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Как сообщалось ранее, планировалось, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе двухдневного визита в Украину 18-19 ноября побывает в столице и на Донбассе.

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После посещения линии разграничения Маас должен был отправиться в Киев, где проведет переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

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Германия, Харьков, Донбасс, Туман, Хайко Маас.
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