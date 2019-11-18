Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий и сразу вылетит в Киев.
Об этом в понедельник сообщает DW со ссылкой на немецкий МИД.
"Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов", - говорится в сообщении.
В немецком МИДе отметили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.
Как сообщалось ранее, планировалось, что министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе двухдневного визита в Украину 18-19 ноября побывает в столице и на Донбассе.
После посещения линии разграничения Маас должен был отправиться в Киев, где проведет переговоры с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко.