Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия

Новости Украины:Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане.

Святошинский районный суд Киева 21 ноября допросит председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству "Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", - сообщает пресс-служба Святошинского суда в понедельник.

Отмечается, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Парубия.

Напомним, Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").