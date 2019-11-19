Скачать
Вторник, 19.11.2019
Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове
Гончарук хочет увидеть Меркель во Львове
Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
Россию могут не допустить на Евро-2020
Россию могут не допустить на Евро-2020
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"
Дженнифер Лопес рассказала о своем гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия

Расстрелы на Майдане: суд вызывает Парубия
19:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд 21 ноября допросит Парубия в качестве свидетеля по делу о расстрелах на Майдане.

Святошинский районный суд Киева 21 ноября допросит председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана.

"21 ноября в 11:30 в помещении суда … состоится судебное заседание по уголовному производству "Убийства людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана", - сообщает пресс-служба Святошинского суда в понедельник.

Отмечается, что сейчас по делу продолжается допрос свидетелей, в частности, запланирован допрос в качестве свидетеля Парубия.

"Забыл" задекларировать имущество на 43 млн: дело экс-главы Запорожской ОГА передано в ВАКС

Напомним, Бориспольский суд (Киевская обл.) отказал прокуратуре в избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко, отпустив его под личное поручительство нардепов Виктории Сюмар (фракция "Евросолидарность") и Михаила Волынца (фракция "Батькивщина").

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Андрей Парубий, Дела Майдана.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
03 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
04 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
05 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Суд избрал меру пресечения Ляшко
Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов
Президент запретил массовую вырубку лесов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь