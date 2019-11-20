Подкуп прокурора: ВАКС определился с датой суда над гражданином Молдовы

Новости Украины:Гражданин Молдовы пытался подкупить военного прокурора, что бы тот не "забирал" у него судно с грузом.

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении гражданина Молдовы, который пытался подкупить военного прокурора.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, иностранцу инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Отмечается, что указанного гражданина Молдовы уличили в предложении, а также даче взятки в 75 тыс. долларов военному прокурору Южного региона Украины за снятие ареста и избежание конфискации судна и груза, а именно 3 тыс. тонн технической соды.

По результатам подготовительного заседания коллегия судей решила назначить рассмотрение данного дела по существу на 29 ноября.

Как сообщалось ранее, в Высшем антикоррупционном суде сегодня состоялось заседание по делу о рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова.