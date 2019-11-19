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Обвинительный акт оглашен: в ВАКС состоялось заседание по делу Насирова

Обвинительный акт оглашен: в ВАКС состоялось заседание по делу Насирова
20:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:По делу Насирова оглашен обвинительный акт, следующее заседание состоится 3 декабря.

В Высшем антикоррупционном суде сегодня состоялось заседание по делу о рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС Владимира Новикова.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании прокурор САП огласили обвинительный акт, а также вступительную речь.

После чего со своей вступительной речью выступил обвиняемый по делу бывший глава ГФС и его защитник.

После выступлений сторон коллегия судей определила порядок и объем исследования доказательств по делу.

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Следующее заседание назначено на 10:00 3 декабря.

Как сообщалось ранее, 10 ноября 2017 года прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении Насирова и его подчиненного - руководителя Департамента погашения долга ГФС.

Насирову инкриминируется злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог по ст. 364 и 366 Уголовного кодекса Украины, его подчиненному - совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением).

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По версии следствия, Насиров в 2015-2016 годах, действуя в интересах народного депутата-беглеца Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Кабмин 3 марта 2017 года отстранил Насирова от выполнения обязанностей председателя ГФС на время проведения расследования, а 31 января 2018 года освободил от этой должности.

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24 июня Шестой апелляционный админсуд оставил в силе решение Окружного админсуда от 23 ноября 2017 года, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Онищенко фактически переводилась с Насирова на руководителей налоговых инспекций.

26 сентября Кассационный административный суд Верховного суда Украины отменил решение судов предыдущих инстанций, которые решили, что Насиров выполнял только «церемониальную функцию», подписывая незаконные рассрочки по уплате налогов на 2 млрд грн компаниям Онищенко.

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Суд, САП, Роман Насиров, ВАКС, Владимир Новиков.
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