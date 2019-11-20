Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом

Новости Украины:По данным СМИ, послами должны стать опытные дипломаты.

В ближайшее время Украина проведет масштабную замену послов за рубежом, сообщает Европейская правда со ссылкой на источники.

Как пишет издание, будут освобождены от должностей и назначены около 20 руководителей посольств.

Назначения руководителей ожидают диппредставительства в США, НАТО, Совете Европы (сейчас должности вакантны, но кандидатуры новых послов уже определены), а также представительство в Евросоюзе (по данным ЕП, решение о новом после не принято).

По данным Европравды все послы будут опытными дипломатами.

Напомним, заместитель главы МИД Елена Зеркаль, которая уже давно говорила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел, решила это сделать, вероятно, со следующей недели.