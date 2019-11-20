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Столтенберг призывает НАТО активнее поддерживать Украину и Грузию

Столтенберг призывает НАТО активнее поддерживать Украину и Грузию
15:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам Столтенберга, Альянс взаимодействует с Военно-морскими силами Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает членов Альянса обеспечить Украину и Грузию необходимыми ресурсами для усиления практической поддержкой в Черном море.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе перед началом первого дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Регион Черного моря важен для НАТО. Мы имеем там три страны - Румынию, Болгарию и Турцию, и потом у нас там еще есть два важных партнера - Грузия и Украина. И НАТО усилило свое присутствие в регионе Черного моря в течение прошлых лет. Мы согласовали пакет (помощи) в апреле, чтобы проводить больше учений, увеличить обмен информацией", - заявил Столтенберг.

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Также он напомнил, что недавно Североатлантический совет НАТО посетил Грузию и Украину. По словам Столтенберга, Альянс взаимодействует с Военно-морскими силами Украины, а также оказывает помощь Морской академии в Одессе.

"Поэтому мы работаем с нашими двумя партнерами - Грузией и Украиной - в регионе Черного моря. И я настоятельно призываю НАТО обеспечить необходимые ресурсы, персонал, чтобы удостовериться, что мы усиливаем и предоставляем больше практической поддержки", - заявил Столтенберг.

4 апреля в Вашингтоне страны Альянса согласовали мероприятия по усилению безопасности в Черноморском регионе. НАТО продолжит оказывать помощь Украине и Грузии в подготовке военно-морских сил и сил береговой охраны.

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Как сообщалось ранее, Министры иностранных дел стран НАТО в среду в Брюсселе завершат подготовку к саммиту Альянса, который состоится в декабре текущего года в Лондоне, и примут решение о признании космоса в качестве сферы операций.

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НАТО, Йенс Столтенберг.
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