Заместитель Скалецкой подал в отставку

Новости Украины:Михаил Загрийчук был назначен на должность заместителя министра здравоохранения 11 сентября.

Кабинет министров Украины удовлетворил заявление об освобождении от должности заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Михаил Загорийчук действительно подал заявление об отставке, и министр инициировала рассмотрение этого вопроса на правительстве. Мы действительно приняли решение о том, чтобы удовлетворить заявление Михаила, и он прекращает работать в команде министра", - сказал Гончарук.

Михаил Загрийчук проинформировал в соцсети, что подал в отставку.

"Сегодня подал в отставку с должности заместителя министра охраны здоровья Украины! Спасибо всем за совместную работу, поддержку и помощь! Уверен, что наша система здравоохранения имеет огромный потенциал для развития", - написал Загрийчук.

Он является врачом-хирургом, научным сотрудником Национального института хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова НАМН Украины.

11 сентября Кабинет министров назначил заместителями министра здравоохранения Андрея Семиволоса, Михаила Загрийчука, Младену Качурець, Елену Симоненко.