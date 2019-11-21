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Четверг, 21.11.2019

"Нет дорог!": Зеленский устроил разгон мэру Очакова (Видео)

Во время визита на базу ВМС в Очакове Николаевской области президент Владимир Зеленский раскритиковал местного мэра за состояние дорог. Этот момент попал на видео ночного брифинга главы государства по поводу возвращения Украине захваченных Россией кораблей. "Я нечастый гость в Очакове. Только что мы ехали - дорог нет. Мы стоим тут, а рядом с нами нет мэра. Хотел вас спросить: а есть мэр?" - обратился Зеленский к кому-то за кадром. В ответ на фразу президента мэр заявил, что в городе якобы всего лишь "нет одного спуска, потому что там идет ремонт ливневой канализации". Также чиновник переспросил, где нету дорог: "В Очакове?" "Мы можем сказать, что в Париже, но мы сейчас в Очакове", – ответил украинский глава. Мэр пообещал, что дороги положат весной за две недели. "Хорошо, приедем – увидим", – ответил Зеленский.
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Николаевская область, Дороги, Владимир Зеленский, Очаков.
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