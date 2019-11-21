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В России сообщили, когда запустят Северный поток-2

В России сообщили, когда запустят Северный поток-2
14:44 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В Москве заявляют, что запуск "Северного потока-2" может произойти до конца этого года.

Газопровод "Северный поток-2" заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Об этом сообщает ТАСС.

"В середине следующего года", - сказал Козак, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод "Северный поток-2". Он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее сообщал, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, даже до конца 2019 года.

"Северный поток - 2": Германия требует сохранить транзит газа через Украину

На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года.

В Сенате США призывают ввести санкции против проекта в ближайшее время, чтобы отложить введение газопровода в эксплуатацию или даже вообще остановить его строительство.

Как сообщалось ранее, Украина надеется на полную имплементацию изменений к Третьему энергетическому пакету ЕС в законодательство Германии, а также соответствующую деятельность независимого регулятора Германии относительно газопроводов, соединяющих Германию с третьими странами.

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Россия, Дмитрий Козак, Северный поток-2.
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