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Зеркаль: РФ стремится сделать слушания в Гааге максимально закрытыми

Зеркаль: РФ стремится сделать слушания в Гааге максимально закрытыми
20:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Заместитель МИД Лана Зеркаль заявила, что Украина настаивает в суде ООН на том, что дело о задержании ее кораблей Россией является срочным.

Украина настаивает на том, что дело о задержании Россией трех украинских суден возле Керченского пролива является срочным, поскольку криминальные дела против них продолжаются, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

"Мы настаиваем на том, что дело является срочным, поскольку, несмотря на то, что в сентябре РФ освободила наших моряков, криминальные дела против них продолжаются. То есть, она и дальше продолжает отрицать иммунитет украинских моряков", - написала Зеркаль на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, три дня назад РФ освободила украинские корабли, изъяв из них оружие, коммуникационное оборудование и документы. "Таким образом, РФ продолжает нарушать приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и Конвенцию ООН по морскому праву", - отметила замминистра.

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В то же время она подчеркнула, что трибунал должен положить конец этим продолжающимся нарушениям, а Украина требует окончательного решения о признании России виновной в нарушении ряда статей Конвенции.

"Сегодня состоялся обмен позициями и аргументами между сторонами. Учитывая существенную разницу в подходах сторон к наиболее чувствительным вопросам, достичь согласия не удалось. Итак, уже завтра Арбитраж примет правила процедуры своей деятельности с учетом сегодняшних слушаний и собственного понимания. Полагаемся на мудрость и прогрессивность членов Арбитража", - написала Зеркаль.

Замминистра МИД добавила, что Россия пытается завоевать столько же времени для рассмотрения этого дела, как и в деле о нарушении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

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Также она обратила внимание на то, что РФ стремится сделать слушания в Гааге максимально закрытыми.

Зеркаль сообщила, что эти слушания в суде ООН имеют процедурный характер, а по их результатам Арбитраж примет свое первое решение и утвердит правила своей работы, определит название дела и основы транспарентности, а именно возможность доступа широкой общественности к материалам дела, а также возможность трансляции слушаний в режиме онлайн.

Как сообщалось, Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

24 военных моряка вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ.

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Россия, РФ, МИД Украины, Суд в Гааге, Лана Зеркаль.
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