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Представитель президента в Крыму: РФ меняет демографическую ситуацию на полуострове

Представитель президента в Крыму: РФ меняет демографическую ситуацию на полуострове
15:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Кориневич заявил, что жители Крыма получают российское гражданство автоматически.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Россия меняет демографическую карту временно оккупированного полуострова.

О этом он сообщил в интервью интернет-изданию "Левый берег".

"Россия меняет демографическую карту Крыма. В сентябре этого года генеральный секретарь ООН опубликовал доклад о правах человека в оккупированном Крыму, согласно которому Российская Федерация переселили на территорию полуострова за пять лет 140 тыс. российских граждан. И это только данные российской статистики, принимая во внимание смену места регистрации. Может ли быть это число большим? Конечно. Кто-то может и не менять место регистрации, но фактически жить в Крыму", - заявил он.

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Кроме того, Кориневич отметил, что большинство крымчан получили незаконное российское "гражданство" по сути автоматически. "Это было навязанное "гражданство". Российская Федерация неправомерно распространила свое "гражданство" на крымчан, плюс создала такие условия, по которым очень трудно проживать на территории Крыма без него", - добавил он.

По словам представителя президента в Крыму, людей, которые не имеют российского паспорта, Россия выталкивает за пределы полуострова. "По сути, это навязанное гражданство. В основном, не совершали действий по отказу от него не из-за политической позиции, а из-за необходимости там выживать. Безусловно, мы не признаем этого "гражданства", его не признает и международное сообщество. Для нас все крымчане - граждане Украины", - подчеркнул он.

Также относительно количества лиц в Крыму, которые отказались от российского "гражданства", по словам Кориневич, это трудно определить, поскольку эта информация подается государством-оккупантом и может быть далека от реальности. "Оккупанты утверждают о примерно 4 тыс. жителей Крыма, желающих сохранить другое гражданство. Но, опять же, подлинность этого числа очень тяжело установить", - добавил он

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Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марта 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Крым, Россиия, Владимир Зеленский, Оккупированный полуостров, Демография Крыма.
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