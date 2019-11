Зеленский поздравил президента Румынии с переизбранием на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Румынии Клауса Йоханниса с переизбранием на должность.

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высший пост! Доверие подавляющего большинства избирателей - лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата", - написал он в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что ожидает активизации двустороннего диалога в интересах обеих стран и региона.

Sincere congratulations to the President of Romania @KlausIohannis on re-election! The confidence of the overwhelming majority of voters is a solid credit for a new mandate. Looking forward to intensifying bilateral dialogue in the interests of our countries and the region.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 25 ноября 2019 г.