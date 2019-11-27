Новости Украины:Перед заседанием ТКГ представители подгруппы обсудили ситуацию на Донбассе.

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси в микроблоге Twitter, ранее сегодня началось заседание участников рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

По итогам предыдущего заседания ТКГ, которое состоялось в Минске 12 ноября, пресс-секретарь Кучмы заявила, что были сняты все препятствия на пути к встрече лидеров "нормандской четверки". Встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря в Париже.

На 13 ноября была запланирована видеоконференция рабочей гуманитарной подгруппы ТКГ по освобождению заложников, но она не состоялась.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма проинформировал посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия о первостепенной важности выполнения блока вопросов по безопасности Минских договоренностей.