Скачать
Среда, 27.11.2019
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она
Зеленский: Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну
Зеленский: Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
Golden Boy-2019: назван лучший молодой игрок Европы
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"
ВВС Украина обнародовала шорт-лист премии "Книга года-2019"

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы

В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы
15:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Перед заседанием ТКГ представители подгруппы обсудили ситуацию на Донбассе.

В Минске проходит заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - сообщила Олифер.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси в микроблоге Twitter, ранее сегодня началось заседание участников рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Нормандский саммит": у Кучмы говорят, что "препятствия сняты"

По итогам предыдущего заседания ТКГ, которое состоялось в Минске 12 ноября, пресс-секретарь Кучмы заявила, что были сняты все препятствия на пути к встрече лидеров "нормандской четверки". Встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря в Париже.

На 13 ноября была запланирована видеоконференция рабочей гуманитарной подгруппы ТКГ по освобождению заложников, но она не состоялась.

Как сообщалось ранее, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма проинформировал посла Италии в Украине Давиде Ла Чечилия о первостепенной важности выполнения блока вопросов по безопасности Минских договоренностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минск, Леонид Кучма, Дарка Олифер, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
04 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
05 Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Нацбанк потерял 12 миллиардов из-за укрепления гривни
Кличко заявил, что готов взять Садового на поруки
Кличко заявил, что готов взять Садового на поруки
Стокгольмский арбитраж: Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Нафтогаз одержал еще одну победу над Газпромом
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне &quot;Очень странных дел&quot;
Наталия Дайер рассказала о будущем Нэнси в 4 сезоне "Очень странных дел"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь