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Залог в 50 миллионов или поруки: суд избирает меру пресечения мэру Львова Садовому

Залог в 50 миллионов или поруки: суд избирает меру пресечения мэру Львова Садовому
15:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

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Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать меру Львова Андрею Садовому мера пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак рассматривает ходатайство прокуроров САП об избрании меры пресечения для Садового в связи с объявлением ему подозрения по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - превышением власти и служебных полномочий.

В обосновании подозрения прокуроры САП отметили, что в 2015 году Львовский городской совет по инициативе Садового незаконно распорядилась землями бывшего колхоза в пригороде Львова.

Мэру Львова Садовому вручили подозрение

Эти земли по утверждению прокуроров, были разделены на паи между бывшими работниками колхоза "Новая жизнь". Однако Львовский горсовет с подачи мэра изменил целевое назначение этих земель с сельскохозяйственного на промышленное, потом отдал в аренду, а впоследствии продал коммерческой структуре за 52,5 млн грн с рассрочкой выплаты на 2 года.

Также прокуроры заявляют, что была специально занижена оценочная стоимость этих земель, а продажа состоялась без проведения аукциона, как того требует законодательство.

Также нарушение закона в САП видят в том, что средства от продажи были привлечены в городской бюджет Львова, а не в государственный. Прокуроры утверждают, что поскольку крестьяне не получили государственные акты на право собственности земли, то она, несмотря на то, что была разделена на паи, принадлежала государству, соответственно, средства от продажи должны поступить в государственный, а не львовский бюджет.

В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому

Также в САП отмечают, что экспертиза, проведенная следствием, установила, что стоимость земли на момент ее продажи в 2015 году составила 93 млн грн, а не 52,5 млн грн.

Таким образом, прокуроры делают вывод, что Садовый своими действиями на посту мэра Львова, продав земельный участок в пригороде площадью 24 га под строительство технопарка, нанес ущерб государственному бюджету в сумме 93 млн грн.

САП просит суд избрать меру пресечения для Садового в виде залога в 50 млн грн и возложить на него обязательства сдать загранпаспорт и без разрешения органов следствия и суда не выезжать за пределы Львова.

Также прокуроры утверждают, что имущественное положение Садового и его семьи является соразмерным с размером залога.

21 ноября представители САП вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью в деле строительства индустриального парка.

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Как заявил тогда Садовый, ”в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн., это было поле, на котором компания должна была построить индустриальный парк”. По его словам, начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры. ”С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит”, - пояснил мэр.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове планируется построить индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. кв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест. 

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Львов, Суд, Андрей Садовый, САП, ВАКС, Дело против Садового.
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