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Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину

Зеленский призывает литовский бизнес инвестировать в Украину
16:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства надеется, что товарооборот между странами увеличится к рекордным показателям.

Президент Владимир Зеленский ожидает роста товарооборота между Украиной и Литвой и призывает литовский бизнес инвестировать в Украину.

Как передает пресс-служба главы украинского государства, об этом он сообщил в своем выступлении на открытии Пятого украинско-литовского экономического форума в Вильнюсе.

"Украину и Литву объединяют давние экономические связи. Их корни уходят во времена торгового пути "из варяг в греки" и даже глубже. Торговые связи между нашими народами никогда не прекращались, активно развивались и приобретали новые качественные формы", - отметил Зеленский.

Литва и Украина подписали важную декларацию на 5 лет: о чем она

Президент подчеркнул, что значительный опыт литовских предпринимателей в сотрудничестве с ведущими компаниями Европы и успешная адаптация к европейским стандартам позволят совместно наращивать выгодные экономические связи и выходить на рынки других стран.

"Мы ожидаем, что объемы нашей двусторонней торговли товарами и услугами превысят показатели прошлого рекордного года. Как сказал коллега - 2 млрд будет лучше", - отметил Зеленский.

Глава государства призвал литовский бизнес инвестировать в Украину.

"Хочу обратиться к представителям литовских компаний, которые присутствуют в этом зале: сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты", - подчеркнул глава государства.

В качестве примера он назвал литовские компании, работающие в Украине: "БТ Инвест" ("Новус"), "Трайдянис", "Модус Групп", "БОД Групп" и другие.

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"Это еще раз подтверждает, что мы настроены на совместное дальнейшее развитие и имеем значительный потенциал для реализации новых проектов", - добавил Зеленский.

Президент назвал символичным, что 27 ноября открывается вторая литовская солнечная электростанция в Ивано-Франковской области.

"Инвестируйте в Украину! Надеемся, что результатом работы форума будут новые идеи и новые взаимовыгодные связи между предприятиями, компаниями и отдельными регионами Украины и Литвы ", - резюмировал глава государства.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский отправился с официальным визитом в Литовскую Республику, сообщает пресс-служба президента.

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Инвестиции, Литва, Вильнюс, Владимир Зеленский, Визит в Литву.
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