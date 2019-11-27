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Среда, 27.11.2019
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Глава МИД Словакии собирается отправиться на Донбасс

Глава МИД Словакии собирается отправиться на Донбасс
19:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Глава МИД Словакии Лайчак намерен посетить Киев и Станицу Луганскую.

28-29 ноября Украину с рабочим визитом посетит действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, цель визита главы внешнеполитического ведомства - подведение итогов председательства Словакии в ОБСЕ в течение 2019 г. и "согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации безопасности к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированному на 5-6 декабря в Братиславе.

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Программа визита предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины Вадима Пристайко и Словакии Мирослав Лайчак в Станицу Луганскую.

Ранее Лайчак посещал Киев 13-14 сентября текущего года, где встретился с представителями властей Украины, а также выступил на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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Тогда же Вадим Пристайко пригласил председателя ОБСЕ вместе посетить Станицу Луганскую (Луганская обл.) и осмотреть работы по возобновлению инфраструктуры, однако поездка не состоялась из-за неблагоприятных погодных для полетов условий.

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Словакия, Мирослав Лайчак, Станица-Луганская, Вадим Пристайко.
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