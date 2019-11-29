Нардеп "Слуги народа": Никаких местных выборов до нового админтерустройства

Новости Украины:Депутат рассказал, по какой системе будут проведены местные выборы.

Местные выборы в Украине состоятся только после проведения административно-территориальной реформы и пройдут по мажоритарной системе.

Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам административно-территориального устройства Виталий Безгин, сообщает hromadske.

"Ключевой месседж — никаких местных выборов до нового админтерустройства. До того, как вся Украина будет покрыта нормальным планом. Сначала реформа. Государственная позиция важнее политической целесообразности", — заявил депутат от фракции "Слуга народа".

Также он отметил, что проект изменений в Конституцию относительно реформы местного самоуправления будет внесен на рассмотрение парламента в декабре.

"У меня нет сомнений, что позже к октябрю, когда должны состояться очередные местные выборы, мы успеем изменить законодательство. Даже если мы не сможем принять изменения в Конституцию — это наш план "А", то мы пойдем по плану "Б" и примем соответствующий пакет законов", — рассказал Безгин.

Также он добавил, что позиция парламентского большинства — местные выборы должны происходить по мажоритарной системе.