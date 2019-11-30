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Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией

Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией
14:01 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Елена Зеркаль считает, что во время нормандской встречи президент Украины будет демонстрировать готовность к миру с РФ.

Экс-замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль полагает, что Владимир Зеленский хочет достичь мира с Российской Федерацией. Об этом она заявила в своем интервью изданию DW.

В тоже время она говорит, что такие шаги не являются целесообразными, поскольку не верит в правдивость и искренность намерений российского президента. 

Зеркаль высказала мнение, что Владимир Зеленский хочет прекратить огонь, вернуть домой всех украинцев которые удерживаются в РФ, наладить отношения с Москвой и подписать с ней новые договора. 

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Бывшая заместитель министра заявила, что такие желания украинского лидера продиктованы неоднозначной позицией европейских партнеров касательно РФ и их нежеланием ссорится с Москвой. 

Елена Зеркаль очень сомневается в том, что Владимир Путин согласится с тем, что Крым не их. 

Напомним, Елена Зеркаль попросила Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

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Россиия, Владимир Зеленский, Елена Зеркаль.
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