В МИД РФ заявили, что встреча Зеленского и Путина будет "полезной"

Новости Украины:Глава МИД РФ заявил, что Москва не против восстановить двухсторонние отношения с Киевом.

В Кремле заявляют, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина не будет простой формальностью. Об этом заявил Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, хоть встреча во Франции пройдет в рамках другого мероприятия, такой контакт двух лидеров будет полезен.

"Будет встреча в "нормандском формате": четыре лидера будут там вместе в одно и то же время. Как уже сказали в Администрации Президента, есть возможность поговорить В. В. Путину и В. А. Зеленскому. Она не будет формальной, потому что это произойдет "на полях" другого мероприятия, но контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса В. А. Зеленского, сам украинский лидер видит движение к выполнению Минских договоренностей", — заявил Лавров.

На вопрос, обсудят ли главы двух государств двухстороннее отношения, Лавров ответил, в привычной для Кремля манере, "здесь все зависит не от нас".

В частности Сергей Лавров заявил, что не Россия прекратила двухстороннее отношения и прекратила транспортное сообщение. Он так же подчеркнул, что если Киев готов и возобновить, то РФ к этому готова.

Напомним, в Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин смогут в Париже в рамках встречи в "нормандском формате" обсудить вопрос газового сотрудничества.