Новости Украины:В воскресенье Джон Кеннеди вновь высказал точку зрения, выгодную Кремлю.

После опровержения собственных заявлений о том, будто Украина вмешивалась в выборы в США, сенатор-республиканец Джон Кеннеди снова взялся повторять ложные утверждения кремлевской пропаганды. Об этом пишет The Washington Post.

"Сенатор-республиканец Джон Нили Кеннеди однажды уже опровергал свое утверждение о том, что Украина, вероятно, "была причастна к вмешательству в выборы" (президента США – ред.) в 2016 году. Впрочем, это не помешало ему вновь повторить пропаганду Кремля", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в воскресенье Кеннеди вновь высказал точку зрения, выгодную Кремлю. Он сделал это в программе Meet the Press на канале NBC News.

"Я думаю, и Россия, и Украина вмешивались в выборы 2016 года. Я думаю, что это было хорошо задокументировано изданиями Financial Times, Politico, The Economist, The Washington Examiner, даже CBS, что Премьер-министр Украины, министр внутренних дел, посол Украины в США... все осуществляли вмешательство в выборы в социальных сетях и в других местах", - цитирует сенатора The Washington Post.

Как отмечает издание, эти "заведомо ложные утверждения давно опровергнуты".

"Ни одно из названых изданий не указывало на то, что это были манипуляции или вмешательство в наши выборы", - подчеркивается в публикации. Более того, разведывательное сообщество США четко определило, что именно Россия была той внешней силой, которая вмешалась в выборах американского президента.

При этом газета соглашается, что отдельные украинцы действительно публично критиковали президента Трампа, как, впрочем, и другие зарубежные политики.

"Но Кеннеди предпочитает настаивать на пропагандистской линии Кремля", - отмечается в публикации.

Более того, сенатор заявил, что его никто не информировал о роли России. А заявление Фионы Хилл, экс-советника Дональда Трампа, которая уверена, что Кремль прилагает усилия, чтобы переложить свою вину на Украину, он просто пропустил. В связи с этим он заявил, что "доктор Хилл имеет право на свое мнение" - несмотря на возражение ведущего, что она представила выводы разведки США.

"Кеннеди не единственный, у кого затуманен разум, но он является одним из самых ярких примеров", - резюмирует The Washington Post.