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Зеленский о деле об импичменте Трампа: У нас есть более приоритетные проблемы

Зеленский о деле об импичменте Трампа: У нас есть более приоритетные проблемы
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский заявил, что во время разговора с Трампом не знал о блокировании Штатами военной помощи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знал о блокировании военной помощи Украине от США, когда разговаривал по телефону с Дональдом Трампом.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Лёвеном пресс-конференции.

"Знал ли я, что Президент США заблокирует помощь?.. Когда у меня был разговор по телефону (с Трампом - ред.), я этого не знал", - отметил Зеленский.

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В то же время он заверил, что ситуация с импичментом президента в США не влияет на его работу.

"Я думаю, что это больше влияет на работу институтов Соединенных Штатов Америки. При всем уважении к нашему стратегическому партнеру, к США, - мы благодарны за помощь любую, - но у нас независимая Украина и у нас есть реально более приоритетные проблемы", - сказал Президент Украины.

Ранее издание The Hill сообщило, что согласно документам Белого дома, которые получили законодатели в Палате представителей США в контексте расследования относительно импичмента президента, администрация Трампа распорядилась остановить предоставление Украине оборонной помощи 25 июля, в день телефонного разговора президентов Украины и США, хотя это решение обсуждалось задолго до этого.

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Как сообщалось ранее, 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентами США и Украины, из-за которого в США начали процедуру импичмента, поскольку из текста разговора следует, что Трамп давил на Зеленского, убеждая начать в Украине расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Импичмент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Военная помощь.
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