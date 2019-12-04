Комитет Рады поддержал снятие с должности Яременко и замену его на Ясько

Новости Украины:Богдан Яременко написал заявление об увольнении с должности после того, как в Раде разыгрался скандал с его участием.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента согласовал отзыв Богдана Яременко с должности председателя комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и замену его на Елизавету Ясько.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Отмечается, что Яременко написал заявление об освобождении его от должности председателя комитета. Также в Регламентный комитет поступило письмо о выдвижении фракцией "Слуга народа" на эту должность Ясько.

Так, члены комитета согласовали рекомендовать парламенту принять постановление о поддержке заявления Яременко и избрании председателем комитета Ясько. Также отмечалось, что Яременко останется членом парламентского комитета по вопросам внешней политики.

30 октября журналисты одного из интернет-изданий сфотографировали, как народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности договаривался о встрече с девушкой.

После этого три фракции призвали уволить Яременко с должности председателя комитета ВР.

В тот же день Яременко заявил, что передаст председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову заявление о сложении полномочий председателя комитета.

Арахамия не исключил, что парламент во время пленарной недели 3-6 декабря рассмотрит вопрос об освобождении Яременко от должности председателя комитета.

На заседании 2 декабря фракция "Слуга народа" решила, что Комитет ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества вместо Яременко возглавит Ясько.