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Замглавы Минздрава надеется на формирование команды до конца недели

Замглавы Минздрава надеется на формирование команды до конца недели
18:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Команда Минздрава может быть сформирована до конца недели.

Команда Министерства здравоохранения Украины может быть сформирована уже до конца текущей недели, надеется первый заместитель министра здравоохранения Андрей Семиволос.

"На сегодня есть несколько заместителей министра и несколько кандидатур, которые должны быть согласованы, или не согласованы Кабмином. После завершения формировании команды будет четкое распределение обязанностей, кто будет за что отвечать", - сказал он, выступая на Украинском фармацевтическом форуме в Киеве в среду.

"Я не буду анонсировать кандидатуры, это прерогатива министра и премьера, но я надеюсь, что в течение недели состоится завершение формирования команды, и мы начнем работать командой", - подчеркнул Семиволос.

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Напомним, Кабмин уволил Эдуарда Петренко с должности главы Национальной службы здоровья. 

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Минздрав, Кабмин, Андрей Семиволос.
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