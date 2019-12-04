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Зеркаль и Петренко уволены: Кабмин проводит кадровые перестановки

Зеркаль и Петренко уволены: Кабмин проводит кадровые перестановки
14:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Гончаренко сообщил об увольнении замминистра иностранных дел Зеркаль.

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра МИД", - написал Гончаренко в Telegram-канале в среду.

Как сообщалось, 28 ноября Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД.

Она была назначена на должность заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции 21 августа 2014 года. Она также является агентом Украины по делу "Украина против РФ", которое рассматривается в Международном суде ООН (Гаага).

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Также Кабмин уволил Эдуарда Петренко с должности главы Национальной службы здоровья. 

Как известно, Петренко написал заявление увольнении с должности. По его словам причиной его решения являются "очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения".

Помимо этого Кабинет министров уволил с должности заместителя главы Государственной фискальной службы (ГФС) Сергея Билана и назначил двух заместителей главы ГФС – Дениса Шендрика и Роберта Зелди.

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Правительство также уволило главу правления Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) Андрея Камуза и главу Госслужбы по вопросам труда Романа Чернегу.

Вместо Камуза временно исполнять обязанности главы правления ГИУ будет нынешний директор департамента активных операций Вячеслав Фролов.

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Временным и. о. главы Госслужбы по вопросам труда правительство назначило директора департамента по вопросам труда Игоря Дегнера.

Помимо этого, Кабмин утвердил двух заместителей главы Фонда госимущества Украины – Андрея Егорова и Константина Кошеленко.

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Кабмин, Алексей Гончаренко, Елена Зеркаль, Эдуард Петренко.
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