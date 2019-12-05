В СНБО озвучили условия приведения выборов на Донбассе

Новости Украины:В СНБО подчеркивают, что выборы на Донбассе возможны только по украинскому законодательству.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что местные выборы на Донбассе возможны исключительно по украинскому законодательству.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Выборы на временно неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей станут возможными только на освобожденных территориях, по украинскому законодательству, и только в присутствии отечественных и иностранных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время координационного совещания в Офисе президента Украины 3 декабря утверждены пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. "В частности по результатам совещания определены приоритеты, которые будет отстаивать президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с лидерами "нормандской четверки", а именно: освобождение пленных в формате всех на всех, вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий, возможность проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству и передача российско-украинской границы под контроль Украины", - сообщает пресс-служба СНБО.

"Никаких сценариев капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может идти речи. Президент Украины перед нами поставил задачу по четкому пониманию того, как мы можем закончить эту войну", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Данилов выразил надежду, что "в конце концов наши партнеры от слов перейдут к действиям, и мы решим по крайней мере четыре ключевых вопроса".

"Прежде всего - мы сделаем обмен пленными в формате всех на всех, прекратим огонь на всех участках линии разграничения, а также найдем способ решения вопроса, как проводить выборы", - сказал секретарь СНБО Украины.

Данилов в очередной раз отметил, что Украина выполнила все условия для проведения встречи в "нормандском формате". "В частности разведение сил на трех участках - это беспрецедентные шаги с нашей стороны", - сказал он.