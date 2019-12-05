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Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили Украину

Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили Украину
17:50 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Стороны обсудили ситуацию на Донбассе накануне встречи в "нормандском формате".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили ситуацию на востоке Украины

Как сообщает Европейская служба внешних связей, встреча состоялась на полях 26-й встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины перед саммитом в "норманском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

В МИД РФ заявили, что встреча Зеленского и Путина будет "полезной"

"Высокий представитель подчеркнул, что полное воплощение Минских соглашений имеет решающее значение", - говорится в сообщении.

Также Боррель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и Венесуэле.

Они договорились поддерживать близкий контакт.

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Все по теме:

ОБСЕ, Донбасс, Сергей Лавров, Минские соглашения, Жозеп Боррель.
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