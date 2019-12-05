Лавров и глава дипломатии ЕС обсудили Украину

Новости Украины:Стороны обсудили ситуацию на Донбассе накануне встречи в "нормандском формате".

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили ситуацию на востоке Украины

Как сообщает Европейская служба внешних связей, встреча состоялась на полях 26-й встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Стороны обсудили ситуацию на востоке Украины перед саммитом в "норманском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

"Высокий представитель подчеркнул, что полное воплощение Минских соглашений имеет решающее значение", - говорится в сообщении.

Также Боррель и Лавров обсудили ситуацию в Сирии и Венесуэле.

Они договорились поддерживать близкий контакт.