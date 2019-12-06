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Зеленский заверил участников Евромайдана, что не предаст интересов Украины

Зеленский заверил участников Евромайдана, что не предаст интересов Украины
03:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Зеленский провел встречу с участниками Евромайдана.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал встречу с бывшими студентами, которые организовали Евромайдан, и пострадали в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие существуют проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - обратился Зеленский к участникам событий конца 2013 года в Киеве.

Активисты рассказали главе государства о начале Майдана, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в революцию Достоинства. Они проинформировали президента о том, чем занимаются сейчас: среди них оказались добровольцы, которые направились на восток Украины, волонтеры, кое-кто работает в сфере образования, науки и тому подобное.

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Приглашенные на встречу обсудили с Зеленским расследование преступлений против участников Евромайдана. Президент пообещал, что расследования по делам Майдана будут завершены, а виновные будут сидеть в тюрьме.

Активисты призвали президента на встрече в "нормандской четверки" в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе "под дулами автоматов". Они подчеркнули, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок за счет государственного суверенитета.

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Зеленский поблагодарил евромайдановцев за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины. Глава государства выразил присутствующим благодарность за согласие на встречу и отметил, что это для него большая честь.

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Майдан, Владимир Зеленский, Евромайдан, Нормандский формат.
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