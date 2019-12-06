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Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже

Меркель запланировала переговоры с Зеленским и Путиным в Париже
13:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ангела Меркель хочет провести на саммите в Париже двусторонние встречи с Путиным и Зеленским.

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В "нормандский формат" переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.

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Напомним, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин едет в Париж на встречу глав государств "нормандского формата" "способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта".

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Ангела Меркель, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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