В "Слуге народа" заявляют о второй серии "сериала" с назначением Вятровича

Новости Украины:Александр Корниенко заявил, что "ЕС" хочет определить Вятровича в гуманитарный комитет, хотя у них есть квота только на экологический.

Во фракции "Слуга народа" заявляют, что парламент может ожидать еще один "сериал" по определению комитета, в котором будет работать Владимир Вятрович.

Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Еще один элемент сериала с Вятровичем будет разворачиваться. Фракция "Европейская солидарность", насколько я понял, хотела, чтобы он был в гуманитарном комитете (речь идет о Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики), а квота у них есть только в экологическом комитете (речь идет о Комитете по вопросам экологической политики и природопользования)", - сказал он.

По словам Корниенко, придется как-то этот вопрос решить.

"Мы готовы идти навстречу, но надо будет с Верховной Радой говорить", - сказал он.

14 ноября Центральная избирательная комиссия признала Вятровича избранным народным депутатом и зарегистрировала его народным депутатом вместо Ирины Луценко, которая 12 ноября сложила полномочия. В ходе заседания председатель ЦИК Олег Диденко вручил Вятровичу удостоверение народного депутата.

Луценко была избрана в Верховную Раду IX созыва в общегосударственном многомандатном округе от партии "Европейская солидарность" под 15-м номером в списке. А 4 ноября Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. В тот же день ее муж Юрий Луценко заявил, что она написала это заявление из-за проблем с сердцем. 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила ее полномочия.

Вместо Луценко народным депутатом должны были признать следующего в избирательном списке кандидата, которым была Наталья Бойко. Однако она отказалась от депутатства, а за ней в списке "ЕС" - Вятрович.

3 декабря он принял присягу народного депутата Украины.