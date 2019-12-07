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СМИ: Помпео и Лавров обсудят Украину после "нормандского саммита"

СМИ: Помпео и Лавров обсудят Украину после "нормандского саммита"
09:37 Сегодня Телеграф

Новости Украины:10 дякабря Сергей Лавров и Майкл Помпео встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Госсекретарь Майкл Помпео встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает издание WP. Темой общения двух политиков будет ситуация в Украине. 

Однако, это не единственная тема которая будет обсуждаться.  Помпео и Лавров так же обсудят ситуацию в Сирии и двухсторонние отношения между США и РФ. 

"Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", — отметил источник.

Лавров высказался касательно предстоящего нормандского саммита

Как сообщает агенство Associated Press, по итогам встречи Лавров и Помпео проведут совместную пресс-конференцию. Предыдущая встреча двух глав внешнеполитических ведомств состоялась в сентябре на полях Генассамблеи ООН. 

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценивает усилия новой власти в искоренении коррупции и уверяет в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.

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Украина, США, Вашингтон, Сергей Лавров, Майкл Помпео, Встреча в Вашингтоне.
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