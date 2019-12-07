СМИ: Помпео и Лавров обсудят Украину после "нормандского саммита"

Новости Украины:10 дякабря Сергей Лавров и Майкл Помпео встретятся в Вашингтоне, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Госсекретарь Майкл Помпео встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает издание WP. Темой общения двух политиков будет ситуация в Украине.

Однако, это не единственная тема которая будет обсуждаться. Помпео и Лавров так же обсудят ситуацию в Сирии и двухсторонние отношения между США и РФ.

"Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров, как ожидается, обсудят такие вопросы, вызывающие разногласия между двумя странами, как Сирия, Украина, Венесуэла и контроль над вооружениями", — отметил источник.

Как сообщает агенство Associated Press, по итогам встречи Лавров и Помпео проведут совместную пресс-конференцию. Предыдущая встреча двух глав внешнеполитических ведомств состоялась в сентябре на полях Генассамблеи ООН.

Напомним, Госсекретарь США Майкл Помпео положительно оценивает усилия новой власти в искоренении коррупции и уверяет в поддержке со стороны Вашингтона на этом направлении.