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Понедельник, 09.12.2019
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В МИД России не поддерживают расширение нормандского формата

В МИД России не поддерживают расширение нормандского формата
09:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зместитель министра иностранных дел России Александр Грушко прокомментировал расширение нормандского формата.

Российская Федерация негативно относится к инициативе по расширению "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина и Франция), урегулирование в Украине зависит только от выполнения ранее принятых решений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает ТАСС..

"Мы негативно относимся к этой идее, для нас это не вопрос формата", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла о расширении "нормандского формата".

"Не надо искать альтернативу. Надо идти по двум треками: по треку безопасности - завершить наконец разведения сил, и по политическому - запустить процесс путем введения в действие "формулы Штайнмайера" и принятия других решений, которые гарантировали бы неизменность и устойчивость особого статуса", - подчеркнул Грушко.

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Напомним, сегодня, 9 декабря, состоится встреча глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России, которые образуют так называемую "нормандскую четверку". Ранее был опубликован график встреч лидеров стран, но в нем не указано время для встречи Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Донбасс, Владимир Путин, МИД РФ, ОРДЛО, Нормандский саммит.
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