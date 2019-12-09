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Понедельник, 09.12.2019
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
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Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"

Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"
09:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Сегодня, 9 декабря, в Париже пройдут переговоры в нормандском формате на уровне лидеров стран.

Сегодня, 9 декабря, лидеры стран "нормандской четверки" – президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава России Владимир Путин проведут встречу в Париже.

Как сообщалось, переговоры состоятся в Елисейском дворце. Саммит начнется в 17:00, а совместная конференция участников начнется в 19:00.

Согласно графику, предоставленному журналистам в Офисе президента, Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву), где проведет переговоры с Меркель и Макроном.

В графике ничего не указано о двусторонней встрече с Владимиром Путиным, однако в эфире одного из украинских телеканалов президент Украины сообщил, что будет говорить с глазу на глаз с главой РФ.

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Стороны обсудят вопросы мирного урегулирования войны на Донбассе, возвращение всех пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях и в РФ, а также вопросы проведения выборов в ОРДЛО.

Это будет первая нормандская встреча за три года.

Последний раз президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии встречались в октябре 2016 года. С тех пор Франсуа Олланда в «четверке» сменил Эммануэль Макрон, а Петра Порошенко — Владимир Зеленский.

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Напомним, что Папа Римский выразил поддержку Украине накануне Нормандской встречи.

Ранее сообщалось, что США накануне Нормандского саммита поддержали Украину. По итогам саммита планируют принять совместное коммюнике. Его максимально осторожный вариант ранее согласовали советники лидеров четырех стран.

Президент Владимир Зеленский за несколько дней до нормандской встречи заявлял, что рассчитывает на результативность парижских переговоров о достижении мира на Донбассе

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Ангела Меркель, Париж, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, "Нормандская четверка", "Нормандская встреча", ОРДЛО, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон.
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