Скачать
Понедельник, 09.12.2019
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
100 дней работы Рады IХ созыва: сколько нардепов не подали ни одного законопроекта
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Хирн рассказал о планах Джошуа, упомянув Усика
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции 10 декабря

У Зеленского официально подтвердили встречу с Путиным

У Зеленского официально подтвердили встречу с Путиным
12:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после нормандской встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"После встречи четырех лидеров в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он на брифинге в понедельник в Париже.

Тимошенко рассказал, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров "нормандской четверки"

Замглавы ОП указал, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина будет после встречи в "нормандском формате", потому что "так договорились лидеры".

Ранее стало известно, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

У Путина подтвердили встречу с Зеленским после саммита "четверки"

То, что эта встреча не будет сопряжена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ангела Меркель, Париж, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, "Нормандская четверка", "Нормандская встреча", ОРДЛО, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
02 Атомный авианосец ВМС США вошел в Средиземное море
03 Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
04 На что стоит обратить особое внимание при выборе подержанного авто (Фото)
05 Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые за три года: в Париже пройдут переговоры лидеров &quot;нормандской четверки&quot;
Впервые за три года: Сегодня - саммит "нормандской четверки"
Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
В Украину идет потепление с дождями мокрым снегом
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Пожар в Одессе: возросло число погибших
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Компания Walt Disney установила новый абсолютный рекорд
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь