У Зеленского официально подтвердили встречу с Путиным

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двустороннюю встречу после нормандской встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин проведут двухстороннюю встречу после переговоров "нормандской четверки" в Париже, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"После встречи четырех лидеров в "нормандском формате" президент Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сказал он на брифинге в понедельник в Париже.

Тимошенко рассказал, что до переговоров в "нормандском формате" Зеленский проведет встречу с президентом Эмманюэлем Макроном, а затем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Замглавы ОП указал, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина будет после встречи в "нормандском формате", потому что "так договорились лидеры".

Ранее стало известно, что глава "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики РФ Александр Новак примут участие во встрече президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Париже.

То, что эта встреча не будет сопряжена с четырехсторонним нормандским форматом, позволяет предположить, что речь будет идти о вопросах, не связанных с выполнением Минских договоренностей. Ранее публично называли один такой вопрос - газовые переговоры. Украинская сторона неоднократно признавала, что в случае инициативы со стороны РФ будет готова обсудить газовый вопрос на встрече в Париже.