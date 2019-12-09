У Путина подтвердили встречу с Зеленским после саммита "четверки"

Новости Украины:Двусторонняя встреча президентов Украины и России в Париже согласована и по плану состоится уже после мероприятий в нормандском формате.

Двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пройдет после переговоров лидеров "нормандской четверки", ее продолжительность будет зависеть от самих глав РФ и Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы", - сказал он журналистам.

"Очевидно, (встреча Путина и Зеленского состоится - ред.) после завершения всех мероприятий", - добавил Ушаков.

Отвечая на вопрос о том, сколько будет длиться встреча Путина и Зеленского, помощник российского президента заявил: "Я не знаю. Это зависит от лидеров. Ограничений нет особых".

Ранее сообщалось, что нормандские переговоры будут длиться около трех часов.

Также глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко назвал требования Зеленского к Путину. Помимо урегулирования ситуации на Донбассе, лидеры Украины и России также затронут тему заключения газового контракта между странами.

Был опубликован график проведения саммита представителей "нормандской четверки", который состоится сегодня Париже. Сегодня состоятся встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.