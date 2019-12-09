Стало известно, кто с Зеленским отправился в Париж

Новости Украины:Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак.

Кроме Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в составе официальной делегации от Украины отправилось 13 политиков. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на комментарий замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

В Париж от Украины прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.

По словам Тимошенко, в составе украинской делегации - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которые при необходимости будут принимать участие в обсуждении газовых вопросов.

Как сообщалось, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе. Зеленский на переговорах намерен в первую очередь затронуть вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывод бандформирований с территории Донбасса.