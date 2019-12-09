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Стало известно, кто с Зеленским отправился в Париж

Стало известно, кто с Зеленским отправился в Париж
15:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Советниками Зеленского во время встречи в "нормандском формате" будут Баканов, Аваков и Хомчак.

Кроме Владимира Зеленского на саммит "нормандской четверки" в составе официальной делегации от Украины отправилось 13 политиков. Об этом сообщает "Громадьске" со ссылкой на комментарий замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

В Париж от Украины прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

Как сказал Тимошенко, в зависимости от темы обсуждения советники президента, присутствующие на встрече лидеров "нормандского формата", могут меняться.

По словам Тимошенко, в составе украинской делегации - министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которые при необходимости будут принимать участие в обсуждении газовых вопросов.

У Зеленского официально подтвердили встречу с Путиным

Как сообщалось, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе. Зеленский на переговорах намерен в первую очередь затронуть вопросы возвращения пленных, прекращения огня и вывод бандформирований с территории Донбасса.

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Все по теме:

Ангела Меркель, Париж, Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, "Нормандская четверка", "Нормандская встреча", ОРДЛО, Нормандский саммит, Эммануэль Макрон, рсен Аваков.
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