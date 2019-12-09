Трансформация ОПК: члены оборонного комитета Рады провели встречу с делегацией НАТО

Новости Украины:Члены комитета Рады по вопросам нацбезопасности встретились с помощником генсека НАТО.

Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки встретились с помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордоном Дэвисом.

Об этом сообщила заместитель председателя комитета, член фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая в Facebook.

"Встретились с помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Гордоном Дэвисом и друзьями из Альянса", - написала Безуглая.

Депутат сообщила, что участники встречи обсудили работу Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки на пути к реализации курса Украины в НАТО, трансформацию оборонно-промышленного комплекса, в частности, - принятие в первом чтении и дальнейшую доработку законопроекта №2398-д "Об оборонных закупках".

"Наш курс неизменный, а поддержка вдохновляет", - отметила Безуглая.

Как сообщалось ранее, 5 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2398-д "Об оборонных закупках".

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроектом предусмотрены эффективные механизмы защиты отечественного производителя путем учета интересов исполнителей госконтрактов по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения, в том числе - возможность корректировки цен в случае существенных изменений финансово-экономических условий выполнения контрактов, применение критерия "стоимость жизненного цикла" при отборе исполнителей.

Разработчики законопроекта уверяют, что принятие данного закона обеспечит гармонизацию правил оборонных закупок со стандартами стран-партнеров НАТО и ЕС.

В то же время в Главном научно-экспертном управлении считают, что доработанный законопроект фактически дублирует большинство положений основного законопроекта № 2398, почти не отличается от законопроекта № 2398-1 и не учитывает подавляющее большинство замечаний и предложений, которые ранее предоставляли юристы.