Зеленский о переговорах с Путиным: Сложно договариваться

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что во время отдельной встречи с Владимиром Путиным понял, насколько сложно договариваться с российским президентом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться. Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки".

В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.

"Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.

При этом президент заметил: "можно ли договориться или нет, станет понятно в будущем". "Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что о впечатлениях говорить рано, поскольку "было мало времени".

Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут.

"Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем", - добавил глава государства.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в "нормандском формате" обозначил ряд принципов, которые он никогда не нарушит в должности: невозможность федерализации, влияния на вектор движения страны и компромисс в обмен на территории Украины.