Зеленский: На саммите в Париже до вопроса Крыма не дошли

Новости Украины:Владимир Зеленский заявляет, что на встрече нормандской четверки в Париже планировал поднять вопрос оккупированного Крыма, до его обсуждения "детально мы не дошли".

Президент Украины планировал на встрече лидеров “нормандского формата” поднять вопрос аннексированного Россией Крыма, однако до детального его обсуждения не дошли.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами.

“Честно говоря, я готовился предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос. Я не буду врать, потому что на первом же вопросе про разведение - у меня своя позиция - мы очень долго потратили. 30-40 минут мы потратили времени на один вопрос, потом обмен - он пошел легче... До Крыма детально мы не дошли", - отметил Зеленский, но добавил, что в своей вступительной речи про Крым говорил.

Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий “нормандский саммит” и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма.

Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.