Скачать
Вторник, 10.12.2019
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
Арсенал сотворил камбэк в матче против Вест Хэма (Фото, Видео)
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы
10 декабря - приметы и обряды в Знамение Пресвятой Богородицы

Зеленский: На саммите в Париже до вопроса Крыма не дошли

Зеленский: На саммите в Париже до вопроса Крыма не дошли
09:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Владимир Зеленский заявляет, что на встрече нормандской четверки в Париже планировал поднять вопрос оккупированного Крыма, до его обсуждения "детально мы не дошли".

Президент Украины планировал на встрече лидеров “нормандского формата” поднять вопрос аннексированного Россией Крыма, однако до детального его обсуждения не дошли.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами.

“Честно говоря, я готовился предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос. Я не буду врать, потому что на первом же вопросе про разведение - у меня своя позиция - мы очень долго потратили. 30-40 минут мы потратили времени на один вопрос, потом обмен - он пошел легче... До Крыма детально мы не дошли", - отметил Зеленский, но добавил, что в своей вступительной речи про Крым говорил.

Отвод вооружений и формула Штайнмайера: о чем договорились Зеленский и Путин

Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий “нормандский саммит” и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма.

Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Крым, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, ОРДЛО, Нормандский саммит, Формула Штайнмайера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Судьба не зависит от линий на ладонях: так о чем же они говорят
02 Итоги дня 9 декабря: "Нормандский саммит" и "крымская" резолюция ООН
03 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
04 Мендель о "нормандском саммите": Переговоры прошли очень успешно
05 Путин доволен переговорами с Зеленским
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь
На Донбассе погибли трое украинских военных
На Донбассе погибли трое украинских военных
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
День зимнего солнцестояния 2019 — дата праздника, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь