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Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"

Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"
07:45 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Генеральный секретарь ООН призвал все заинтересованные стороны продвигаться в направлении решения конфликта на Донбассе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с одобрением воспринял результаты встречи "нормандской четверки", которая прошла 9 декабря в Париже. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что Гутерриш заявил о решительной поддержке ООН лидирующей роли стран-членов "нормандской четверки", Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в рамках Минских соглашений.

"Глава ООН призвал все заинтересованные стороны, опираясь на достигнутые за последнее время успехи, продвигаться в направлении разрешения конфликта. Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно-признанных границах", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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Париж, Владимир Путин, Генеральный секретарь ООН, Владимир Зеленский, Антониу Гутерриш, Нормандский формат, ОРДЛО, Нормандский саммит.
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