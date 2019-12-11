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Выполнение Минских соглашений: Макрон и Меркель выступят перед евродепутатами

Выполнение Минских соглашений: Макрон и Меркель выступят перед евродепутатами
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Совет Европы рассмотрит возможность продления санкций против Российской Федерации.

Европейский Совет 12 декабря заслушает доклад о состоянии выполнения Минских соглашений.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского Совета Шарля Мишеля лидерам государств и правительств стран-членов ЕС принять участие во встрече Европейского Совета, которая состоится 12-13 декабря в Брюсселе.

Прибытие лидеров стран-членов ЕС ожидается, начиная с 14:00 по местному времени (с 15:00 по Киеву).

"Первый день завершится заслушиванием доклада о реализации Минских соглашений одновременно с краткими выводами, касающимися ВТО, Африки и Турции", - говорится в письме Мишеля.

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Как известно, традиционно президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель информируют Европейский Совет о состоянии выполнения Минских соглашений. Затем рассматривается возможность продления санкций, введенных в отношении России.

27 июня Совет ЕС к 31 января 2020 продлила действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

В декабре Совет ЕС должен рассмотреть вопрос о возможности продления действия этих санкций еще на полгода.

9 декабря вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против Российской Федерации без получения результата по вопросам, вызвавшим их введение.

Напомним, 27 ноября 2019 года начинается период председательства Грузии в Комитете министров Совета Европы - основном руководящем органе этой организации.

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Россия, Европейский союз, Совет Европы, Минские соглашения, Шарль Мишель.
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