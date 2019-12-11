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СМИ: Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон

СМИ: Встречу Зеленского и Путина прервал Макрон
10:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Переговоры могли продолжаться еще сколько угодно и были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон.

На "нормандском саммите" 9 ноября в Париже двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина прервал президент Франции Эмманюэль Макрон, потому что устал ждать ужин. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на свидетеля событий.

"Примерно так, кстати, завершились переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского: вдруг и сразу. Они, по словам одного из свидетелей события, могли продолжаться еще сколько угодно и вообще были в разгаре, когда к ним в переговорную вдруг вошел Эмманюэль Макрон и сказал: "Все, хватит! Пора ужинать…" То есть ему с госпожой Меркель надоело ждать их за накрытым столом", - говорится в сообщении.

Напомним, в Париже прошло заседание в "нормандском формате", на которое прибыли президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский окончил личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, с президентом России Владимиром Путиным очень тяжело договариваться, но нужно находить компромиссы.

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Все по теме:

Париж, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Нормандский формат, "Нормандская встреча", Эмманюэль Макрон.
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