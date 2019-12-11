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В ОБСЕ оценили результаты встречи в "Нормандском формате"

В ОБСЕ оценили результаты встречи в "Нормандском формате"
11:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ОБСЕ рассчитывают, что данная встреча поможет урегулировать конфликт на востоке Украины.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел и по европейским вопросам Словацкой Республики Мирослав Лайчак приветствует договоренности лидеров стран "нормандской четверки" на саммите в Париже.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В частности, председатель ОБСЕ отметил, что реализация согласованных шагов станет важным вкладом в урегулирование конфликта на востоке Украины и будет обеспечивать мир для людей, страдающих в течение многих лет.

Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"

"Я очень рад, что дальнейшие шаги предполагают проведение мероприятий, в том числе обязательства относительно режима прекращения огня, разминирования, содействия обмену удерживаемыми лицами, создания новых зон разведения вдоль линии соприкосновения и открытия новых пунктов въезда и выезда - конкретные меры, которые продвигались при содействии словацкого председательства в ОБСЕ, начиная с этого года", - подчеркнул Лайчак.

Также действующий председатель ОБСЕ приветствует договоренность лидеров стран "нормандской четверки" снова встретиться через четыре месяца для дальнейшего обсуждения политических вопросов и вопросов безопасности, в том числе организацию местных выборов.

Напомним, 9 декабря прошла встреча в Париже лидеров "нормандской четверки".

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ОБСЕ, Мирослав Лайчак, "Нормандская четверка", Встреча в "Нормандском формате".
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