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В России разрешили заочно судить Гриценко

В России разрешили заочно судить Гриценко
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Следственный комитет России передал в суд так называемое уголовное дело в отношении экс- министра обороны Украины, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко за призывы к терроризму.

Следком РФ завершил расследование "уголовного дела" в отношении экс-министра обороны, кандидата в президенты Украины на выборах-2019 (6,91%) Анатолия Гриценко, обвиняемого в призывах к совершению терактов в РФ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Украины, экс-кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко. Он обвиняется в совершении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", — говорится в сообщении.

СКР сообщает, что Гриценко был "объявлен в международный розыск", а в апреле 2019 года "заочно арестован" российскими властями. Дело с утверждённым обвинительным заключением Следственный комитет РФ направил в российский суд.

Уголовное дело в отношении Гриценко в России было открыто после его выступления в эфире украинского ТВ в 2017 году. Тогда Гриценко, комментируя подрыв машины, в которой погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал, сказал, что на убийства украинцев надо отвечать подрывами автомобилей "в Таганроге или в Москве".

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Летом 2018 года СК завел против политика еще одно дело по той же статье из-за "призыва к осуществлению террористической деятельности в России путем подрыва железнодорожных поездов". Оно было отрыто из-за более раннего выступления Гриценко в телеэфире в 2014 году во время активной фазы российской агрессии против Украины.

Напомним, в Российской Федерации возбудили дело в отношении сотрудников Главной военной прокуратуры Украины.

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Россия, Гражданская позиция, Анатолий Гриценко, Терроризм, Следственный комитет России.
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