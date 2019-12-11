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Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ

Зеленский надеется, что ЕС продлит санкции против РФ
14:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета выразил надежду, что лидеры ЕС и дальше будут давить на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что лидеры стран Европейского Союза на встрече в Брюсселе 12-13 декабря сохранят единство в продолжении санкционного давления на Российскую Федерацию.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, об этом Зеленский сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Зеленский поздравил Мишеля со вступлением в должность и пожелал успехов во главе высшего органа Европейского Союза.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского Совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят вопрос продления экономических санкций против России.

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В этой связи Зеленский сообщил Мишелю о возобновлении после трехлетней паузы процесса мирного урегулирования конфликта с РФ на Донбассе и основные итоги саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 мая в Париже.

Он выразил надежду на сохранение единства в Евросоюзе в вопросе поддержки Украины. "Рассчитываю, что лидеры государств - членов ЕС сохранять единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ до полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины", - сказал Зеленский.

Кроме того, он подтвердил, что Украина будет оставаться надежным партнером в вопросе транзита газа, и поблагодарил ЕС за поддержку в трехсторонних переговорах.

В свою очередь, Мишель приветствовал прогресс Украины во внедрении евроинтеграционных реформ и подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать необходимую помощь в этом процессе.

Лидеры Украины и Евросоюза обсудили направления дальнейшего сотрудничества в реализации договоренностей 21-го саммита Украина - ЕС.

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Также Зеленский пригласил Мишеля посетить Украину в удобное время.

Европейский Совет 12 декабря заслушает доклад о состоянии выполнения Минских соглашений. В декабре ЕС должен рассмотреть вопрос о возможности продления действия экономических санкций против РФ еще на полгода.

27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил силу экономические санкции Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

9 декабря вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против России без получения результата по вопросам, вызвавшим их введение.

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Россия, Европа, Европейский союз, Владимир Зеленский, Санкции против России.
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