Порошенко рассказал, почему Европейская солидарность поддержала закон об особом статусе Донбасса

Новости Украины:На заседании ВР Порошенко заявил, что его фракция имеет все причины голосовать против закона, однако потом все изменилось.

Экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко объяснил, почему фракция "Европейская солидарность" поддерживает продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.

На заседании Верховной Рады Порошенко заявил, что у его фракции "есть все основания не поддерживать законопроект о продлении действия закона на год об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", и в числе таких причин - появление в парижском коммюнике "печально навязанной Путиным формулы Штайнмайера".

По его словам, также украинская делегация на саммите "нормандской четверки" в Париже даже не поднимала вопрос дорожной карты имплементации Минских соглашений.

Как сказал Порошенко, "коту под хвост пошли наработки относительно миротворческих сил с мандатом Совета Безопасности ООН".

Он напомнил, что фракция "Европейская солидарность" находится в оппозиции, поэтому, казалось бы, не её дело - поддерживать этот законопроект. Порошенко также напомнил, что сейчас происходит "фабрикация еще одного дела за государственную измену, которая выявилась в подписании Минских соглашений" относительно него. Как заявил экс-президент, всем понятно, "откуда есть пошла команда возбудить такое уголовное дело".

Порошенко подчеркнул, что Минские соглашения – "не священные тексты". "А те, кто строил избирательные кампании на сокрушительной критике Минских соглашений, за 8 месяцев не предложили никакой альтернативы", - сказал он.

По словам Порошенко, Минские соглашения дали много преимуществ, в частности что касается применения санкций против России за их невыполнение. Он напомнил, что сегодня Совет Евросоюза примет решение о продлении санкций против РФ.

Порошенко подчеркнул: "Путин мечтает об отклонении этого закона", а фракция "Европейская солидарность" является государственнической и не меняет свои принципы, поэтому голосует за продление действия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса.