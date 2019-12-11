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Зеркаль о деле против Порошенко: Надо уже переходить к цивилизованной процедуре передачи власти

Зеркаль о деле против Порошенко: Надо уже переходить к цивилизованной процедуре передачи власти
21:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Зеркаль считает, что Россия не сможет использовать дело ГБР против Порошенко в международных судах.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль считает, что украинским политикам пора переходить к цивилизованной процедуре передачи власти и перестать искать проблемы в действиях предшественников.

Об этом она заявила в комментарии Укринформу в среду, 11 декабря, в ответ на вопрос, сможет ли Россия использовать в международных судах начатые в Украине уголовные производства против пятого президента Петра Порошенко.

"Нет (не сможет). Я просто думаю, что нам надо уже переходить к цивилизованной процедуре передачи власти и перестать искать проблемы в действиях предшественников, поскольку ни в одной стране я не видела, чтобы предшественников привлекали к ответственности, а у нас, к сожалению, это стало уже какой-то политической традицией", - сказала Зеркаль.

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В то же время она выразила опасение, что позиции Украины в Международном трибунале по морскому праву может повредить расследование ГБР о возможном превышении полномочий Петром Порошенко как Верховным Главнокомандующим в связи с приказом катерам "Бердянск" и "Никополь" войти в Азовское море через Керченский пролив.

"Эти расследования — это действительно попытка безосновательно доказать, что наши моряки и корабли были захвачены в Черном море в связи с какой-то провокацией. Это худшее, что мы можем сделать, поскольку это действительно та позиция, которой придерживаются россияне, и которая нам очень навредит. Тем более, что я в это не верю и считаю, что если бы был более широкий подход к изучению этого вопроса, то у следствия не было бы оснований считать, что это была провокация", - акцентировала дипломат.

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Как известно, Государственное бюро расследований 10 декабря сообщило о регистрации уголовного производства по факту возможного совершения государственной измены Петром Порошенко при подписании Минских соглашений в 2015 году. Заявление в ГБР подал Андрей Портнов. По версии заявителя, Порошенко якобы "действовал в интересах Российской Федерации", поскольку в переговорах участвовали подконтрольные Кремлю главари террористических группировок "Л-ДНР". Таким образом пятый президент Украины "привязал восстановления территориальной целостности Украины к моменту, когда на это появится воля РФ".

Ранее сообщалось, что ГБР расследует 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Адвокат Порошенко отмечал, что его клиент проходит как свидетель по двум делам, в других – у него нет процессуального статуса.

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Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов – бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.

Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что попытки обвинить пятого президента Украины Петра Порошенко в государственной измене за Минские договоренности ударят не столько по нему, сколько по действующему главе государства Владимиру Зеленскому и по нормандскому формату в целом.

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Россия, Петр Порошенко, ГБР, Елена Зеркаль.
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